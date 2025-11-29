القومي للمرأة يحذر من تداعيات الابتزاز والتنمر الإلكتروني

أكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن ظاهرة الابتزاز والتنمر الإلكتروني أصبحت تمثل شبحًا يطارد كل امرأة ناجحة في مجالات عملها وإنجازاتها المختلفة.

وأضافت عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الهجمات الإلكترونية لا تؤثر فقط على الضحايا، بل تمتد آثارها السلبية إلى محيطهن الاجتماعي والأسري.

وأشارت إلى أن معظم هذه الهجمات تأتي من أشخاص مجهولي الهوية يختبئون خلف الشاشات، مما يزيد من جرأتهم على ممارسة التنمر والابتزاز.

وأكدت مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأحكام قانون تقنية المعلومات رقم 75 لسنة 2018، الذي ينص على عقوبات رادعة للجرائم الإلكترونية.

وأشارت عبد المنعم إلى الدعم الكبير الذي تلقاه المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ إعلان عام المرأة 2017 وضمن استراتيجية 2030، معربة عن تقديرها للتطور التشريعي والدعم المؤسسي الذي يحظى به دور المرأة في المجتمع.

ووجهت مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، نداء للرجال للالتزام بتربية بناتهم دون عنف، مؤكدة أن التنشئة السليمة تمثل حائط صد أمام العديد من الظواهر السلبية في المجتمع، وأن بناء جيل جديد واعٍ يمثل أساساً للتقدم والنهضة التي تنشدها الدولة.