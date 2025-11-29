شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار مصر للطيران بيانًا في ضوء المستجدات العالمية والتوجيهات الفنية الصادرة عن شركة إيرباص بشأن أسطول طائرات A320 حول العالم.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:



الزراعة: 8.5 مليون طن صادرات زراعية في 2025



كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن حوالي 8.5 مليون طن، بزيادة تقارب 700 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.



رئيس "المحطات النووية" يشارك في مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي- روسيا



شارك الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في فاعليات مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي- روسيا، خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥، وبمشاركة واسعة من الخبراء والقيادات الدولية في مجال الطاقة النووية.



وزير الري يبحث آليات تشغيل محطات الرفع بالمشروعات القومية



عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لبحث آليات تشغيل محطات الرفع الخاصة بالمشروعات القومية مثل المحطات الواقعة على المسار الناقل لمحطة المعالجة بالدلتا الجديدة، والمحطات الواقعة على المسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر البقر للمعالجة، ومحطات الرفع بمشروع الصوب الزراعية بمحافظتي المنيا وبني سويف وبمنطقة اللاهون.



بيان مهم من مصر للطيران بشأن تحديثات إيرباص



أصدرت مصر للطيران بيانًا في ضوء المستجدات العالمية والتوجيهات الفنية الصادرة عن شركة إيرباص بشأن أسطول طائرات A320 حول العالم.



محافظ القاهرة: التغيرات المناخية أزمة كبرى في العالم كله



شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ملتقى التغيرات المناخية الذي أقامه المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس بمناسبة انعقاد "Cup 30" الذي أقيم خلال نوفمبر بالبرازيل، كما تفقد معرض الفنون التشكيلية المقام على هامش الملتقى، وتم تكريم الطلبة الفائزين والمشاركين في فعالياته.



محمود فوزي لكل أحرار العالم: تبنوا الرؤية المصرية الأكثر دراية بالقضية الفلسطينية



أحيت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليومَ العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق التاسع والعشرين من نوفمبر في كل عام؛ حيث شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على ضرورة إحياء هذا اليوم بالتزامن مع المعاناة التي يعيشها الأشقاء في أنحاء فلسطين الشقيقة، وقطاع غزة على وجه الخصوص.



السيارة "كيوت".. شروط الانضمام لمنظومة إحلال التوك توك بالجيزة



كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، آلية العمل والاشتراطات الخاصة بالانضمام إلى منظومة إحلال مركبات التوك توك في المحافظة، للحصول على السيارات البديلة.



محافظ الجيزة: إعادة الانضباط لشارع العريش قريبًا



أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه سيتم قريبًا حل مشكلة شارع العريش.



وأضاف "النجار"، خلال لقاء مع صحفيي بمحافظة الجيزة، أنه تم سيتم إنشاء سوق حضاري بمساحة 2000 متر مسطح وتسكين الباعة الجائلين في باكيات بعد ذلك، مشددًا على أن الشارع سيتم تسليمه لشرطة المرافق.



هيئة الدواء توضح موقف توافر بنج الأسنان.. وتؤكد انتظام الإنتاج



أكدت هيئة الدواء المصرية، أن سوق بنج الأسنان مستقر، وأن الإنتاج المحلي يكفي لتغطية احتياجات البلاد بشكل يفوق الاستهلاك الفعلي، دون وجود أي نقص في المنتج.



حالة الطقس غدا.. 5 ظواهر جوية وتحذير من الأرصاد للمواطنين



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد 30 نوفمبر 2025 ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.



