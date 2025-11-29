إعلان

السيارة "كيوت".. شروط الانضمام لمنظومة إحلال التوك توك بالجيزة

كتب : محمد أبو بكر

04:21 م 29/11/2025

السيارة كيوت بديل التوك توك في الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، آلية العمل والاشتراطات الخاصة بالانضمام إلى منظومة إحلال مركبات التوك توك في المحافظة، للحصول على السيارات البديلة.

وأوضح النجار، خلال لقاء الصحفيين بمحافظة الجيزة، أن شروط الانضمام إلى المنظومة تشمل:

- عدم قبول أي طلب للإحلال من متقدم لا يحمل بطاقة رقم قومي صادرة عن محافظة الجيزة، لضمان أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة ويعمل داخل نطاقها الجغرافي.

- اشتراط أن يكون المتقدم على قدر مناسب من التعليم لا يقل عن شهادة محو الأمية.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظومة إحلال التوك توك بالجيزة السيارة كيوت بديل التوك توك بالجيزة السيارة كيوت المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إحلال مركبات التوك توك بالجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان