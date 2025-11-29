السيارة "كيوت".. شروط الانضمام لمنظومة إحلال التوك توك بالجيزة

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، آلية العمل والاشتراطات الخاصة بالانضمام إلى منظومة إحلال مركبات التوك توك في المحافظة، للحصول على السيارات البديلة.

وأوضح النجار، خلال لقاء الصحفيين بمحافظة الجيزة، أن شروط الانضمام إلى المنظومة تشمل:

- عدم قبول أي طلب للإحلال من متقدم لا يحمل بطاقة رقم قومي صادرة عن محافظة الجيزة، لضمان أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة ويعمل داخل نطاقها الجغرافي.

- اشتراط أن يكون المتقدم على قدر مناسب من التعليم لا يقل عن شهادة محو الأمية.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات