محافظ الجيزة: جميع الأحياء مزودة بشبكات صرف صحي

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الطرق تعد شرايين التنمية في المحافظة، مشيرًا إلى أن الجيزة تضم 10 أحياء و10 مراكز موزعة بين الجنوب والشمال، وجميع الأحياء مزودة بشبكات صرف صحي.

وأضاف "النجار"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن العمل يسير بشكل تدريجي وعلى مراحل متعددة، موضحًا أن المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة تشمل 3 مراكز بالمحافظة، حيث تم توفير الأراضي والمناطق اللازمة لإنجاز المشروعات.

