موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين لمسابقة الأبنية التعليمية

كتب : محمد سامي

01:16 م 29/11/2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد ومكان عقد الامتحان الشفوي للمتقدمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني الخاص بمسابقة شغل 188 وظيفة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

وأوضح الجهاز، أن الامتحان الشفوي من المقرر عقده بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشارع حسن المأمون بمدينة نصر، وذلك بدءًا من السبت 6 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الحضور سيكون وفق المواعيد المحددة لكل متقدم على صفحة الاستعلام الخاصة به التي ستظهر له على بوابة الوظائف الحكومية.

وكان الجهاز قد أعلن خلال العام الماضي عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لشغل عدد من الوظائف، شملت "168 مهندس ثالث بمختلف التخصصات - 20 فني هندسي رابع".

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل مسابقة شغل 188 وظيفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بوابة الوظائف الحكومية

