17 صورة من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

كتب : محمد أبو بكر

12:45 م 29/11/2025
  • عرض 17 صورة
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (7)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (8)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (5)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (4)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (6)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (17)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (16)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (15)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (14)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (2)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (9)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (11)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (10)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (12)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (13)
  
    خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي (1)

احتفل الإعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي، مساء الجمعة 28 نوفمبر الجاري، بخطوبة ابنهما نور الدين، في حفل عائلي بحضور أفراد الأسرة.

وأعربت الإعلامية لميس الحديدى، عن سعادتها الكبيرة بخطوبة نجلها نور أديب، بعد خطوبته التى أقيمت أمس وسط حضور العائلتين.

وقالت لميس الحديدي عبر حسابها على "فيسبوك": الحمد لله، النهاردة كانت أول فرحتى وبقيت أم العريس.. قراية فاتحة ابننا نور أديب على الجميلة مريم السطوحي، ربنا يسعدهم ويتمم فرحتنا.

عمرو أديب لميس الحديدي حفل خطوبة نجل عمرو أديب

