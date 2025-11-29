17 صورة من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

حالة الطقس.. نصائح من الأرصاد بشأن الشبورة المائية اليوم

احتفل الإعلامي عمرو أديب، والإعلامية لميس الحديدي، مساء الجمعة 28 نوفمبر الجاري، بخطوبة ابنهما نور الدين، في حفل عائلي بحضور أفراد الأسرة.

وأعربت الإعلامية لميس الحديدى، عن سعادتها الكبيرة بخطوبة نجلها نور أديب، بعد خطوبته التى أقيمت أمس وسط حضور العائلتين.

وقالت لميس الحديدي عبر حسابها على "فيسبوك": الحمد لله، النهاردة كانت أول فرحتى وبقيت أم العريس.. قراية فاتحة ابننا نور أديب على الجميلة مريم السطوحي، ربنا يسعدهم ويتمم فرحتنا.

