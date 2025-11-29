تطلق كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر، اليوم السبت مؤتمرها الدولي السادس تحت عنوان: "الإعلام الدعوي وبناء الإنسان"، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور عدد من كبار القيادات الدينية والأكاديمية.

حيث يشارك في الافتتاح كلٌّ من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومفتي الجمهورية الدكتور نظير عيَّاد، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق، وعدد من عمداء الكليات، إلى جانب نخبة من الباحثين والمتخصصين في الإعلام والدعوة وعلوم الاتصال.

يأتي المؤتمر هذا العام ليعكس رؤية الأزهر الشريف في توظيف القوة المتزايدة للإعلام الدعوي في بناء الوعي الإنساني وترسيخ قيم الوسطية والاستنارة في ظل التحولات الرقمية الراهنة. فمع تمدد المنصات الإلكترونية واتساع رقعة التأثير الاتصالي، أصبح الخطاب الدعوي أمام مسؤولية مضاعفة تستلزم الجمع بين الأصالة العلمية والمهنية الإعلامية، بما يضمن حماية الهوية وتقوية الانتماء ومواجهة موجات الاضطراب الفكري التي يعيشها العالم المعاصر.