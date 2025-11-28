محافظ شمال سيناء: مصر جاهزة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، من أمام معبر رفح على الجانب المصري، أن مصر مستعدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار المنطقة وتعزيز جهود إعادة الإعمار.

وأكد المحافظ، أن جهود مصرية مكثفة تجري حاليًا لبدء تنفيذ مشروعات إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع الأطراف الدولية لضمان نجاح هذه المبادرات.

وأشار المحافظ، إلى أن الاتحاد الأوروبي يساند وقف إطلاق النار في غزة، معبرًا عن أهمية هذا الدعم الدولي في تحقيق الاستقرار وتأمين العودة التدريجية للحياة الطبيعية للمتضررين.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

