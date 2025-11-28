رئيس الطب الوقائي: رصد أي مرض وافد أو مستجد فور وصوله

قال الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة، إن منظومة الحجر الصحي المصرية تمثل خط الدفاع الأول والأقوى ضد أي أمراض معدية أو مستجدة قد تدخل البلاد.

وأضاف "حماد"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الصحة العامة لكل المصريين من خلال الكشف المبكر والترصد اللحظي.

وأكد أن فرق الحجر الصحي منتشرة ومدرَّبة بكثافة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأن هذه الفرق تمتلك خبرات عالية جدًا تمكنها من رصد أي مرض وافد أو مستجد فور وصوله، مشيرًا إلى أن النظام يعمل على مدار الساعة بأحدث البروتوكولات العالمية.

وتابع "حماد": فور ورود معلومات عن ظهور فيروس ماربورج في عدد من الدول الأفريقية، تم توزيع نشرة تحذيرية فورية على كل نقاط الحجر الصحي في الجمهورية.

وأوضح أن أي مسافر تظهر عليه أعراض أو يُشتبه في إصابته سيتم توجيهه فورًا إلى مستشفى مخصص للعزل الكامل مع تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور راضي حماد، أن مصر نجحت على مدار السنوات الماضية في منع دخول العديد من الأوبئة العالمية بفضل يقظة هذه المنظومة.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة، إلى أن التنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية وكل الجهات الدولية لتحديث قواعد البيانات والإجراءات يوميًا.

