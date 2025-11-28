بعد قليل.. بدء غلق شارع الهرم لمدة 3 أشهر لتنفيذ مترو المطبعة

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، بداية من تقاطعه مع شارع حسن محمد.

ويبدأ الغلق الكلي اعتبارًا من الساعة 3 صباح اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 ويستمر لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من الأعمال.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بسلالم محطة مترو المطبعة ضمن مشروع محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وقد أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلة المرورية التالية:

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية: تتجه يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم يسارًا إلى شارع الليثي، ثم استكمال السير باتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش.

