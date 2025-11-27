الرعاية الصحة: مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات وتطوير الخدمات

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع وشهود سبع مذكرات تفاهم جديدة بين الهيئة وعدد من المؤسسات الطبية والدوائية والتعليمية والمهنية المحلية والدولية، في خطوة تعكس قوة الشراكات التي تبنيها الهيئة لدعم التطوير المستمر داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة.

وأكد "السبكي"، أن مذكرات التفاهم الجديدة تمثل امتدادًا لنهج الهيئة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وخاصة في مجالات التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتطوير القدرات الإكلينيكية، والتوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية داخل منشآتها بالمحافظات الـ6 المُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووقع الدكتور أحمد السبكي مذكرة تفاهم مع الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، للتعاون في تقديم البرامج التدريبية لأطباء الامتياز والطلاب قيد الدراسة والخريجين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر الطبية المؤهلة وفق أعلى المعايير العلمية.

شهد توقيع هذه المذكرة الدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الدور الريادي للجامعة في دعم التعليم الطبي المتقدم، ويعزز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الكبرى للارتقاء بمستوى التدريب والخدمة الصحية في مصر.

كما وقع الدكتور السبكي مذكرة تفاهم مع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بهدف التعاون في تقديم البرامج التدريبية والشهادات المهنية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية، بما يدعم جودة الخدمات الصحية داخل المنشآت التعليمية ومنشآت الهيئة.

وشهد "السبكي"، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ونقابة المحامين، حيث وقع المذكرة عن الهيئة الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن النقابة محمد إبراهيم فزاع، عضو مجلس نقابة المحامين، وتهدف المذكرة إلى تقديم خدمات تأمينية وطبية متكاملة لأعضاء النقابة داخل منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وشهد الدكتور السبكي توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة وشركة روش للأدوية ومستشفى مورفيلدز للعيون في إنجلترا، وقعها عن الهيئة الدكتور أمير التلواني، وعن شركة روش الدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق، وعن المستشفى الدكتورة إلينا بيخبير غر، مديرة الاستراتيجية والشراكات، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز خدمات رعاية مرضى العيون في مصر، وإنشاء مركز عيون متخصص بمستشفى رمد بورسعيد، بالإضافة إلى تقديم دعم استشاري وإكلينيكي وبرامج تدريبية متقدمة للأطباء والممرضين والفنيين في مجالات التصوير الشبكي والكشف المبكر ومكافحة العدوى.

بجانب ذلك شهد "السبكي"، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة استيلاس فارما، وقعها عن الهيئة الدكتور أمير التلواني وعن الشركة الدكتور صني لي، المدير العام، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الطبية وتحسين تجربة المريض عبر برامج تدريبية متخصصة ترتقي بأداء العاملين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما شهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة وشركتي هايفنز سوليوشنز وبيوميريو، وقعها عن الهيئة الدكتور أمير التلواني، وعن شركة هايفنز الدكتورة أماني النشار، المدير التنفيذي، وعن شركة بيوميريو الدكتور رامي عزب، المدير العام، وتهدف المذكرة إلى دعم البحث والتطوير، وتعزيز قدرات المعامل، وتطبيق برامج الإشراف الدوائي ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات داخل منظومة الهيئة.

إلى جانب ذلك، شهد "السبكي"، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة باركفيل للصناعات الدوائية، وقعها عن الهيئة الدكتورة رضوى إمام، نائب مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية والصحة السكانية ومدير إدارة مراكز طب الأسرة والمشرف على وحدة المبادرات والتوعية، وعن الشركة الدكتور أحمد خلف، مدير عام قطاع الدواء، بهدف دعم مجالات التوعية الصحية والارتقاء بالصحة العامة داخل محافظات التأمين الصحي الشامل عبر برامج نوعية تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

وأكد "السبكي"، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ماضية في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية والمحلية، بما يضمن نقل الخبرات العالمية، وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة نحو بناء نموذج مصري رائد للرعاية الصحية ذات الجودة العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة.

