أحمد موسى: كلية الطب العسكري تنافس المؤسسات العالمية

قال الإعلامي أحمد موسى إن كلية الطب العسكري في مصر وصلت إلى "أعلى مستوى"، مؤكداً أن خريجيها يضاهون وينافسون خريجي أرقى الكليات العالمية على مستوى العالم.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن هذا التميز يعكس سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون مؤسسات الدولة في الصدارة، لافتاً إلى تطبيق نظام مميكن متكامل في العملية التعليمية والامتحانات داخل الكلية.

وأضاف أن الكلية شهدت تطوراً كبيراً في استيعاب الطلاب، فبعد أن كانت مقتصرة على الذكور فقط، باتت اليوم تستقبل الطلاب والطالبات.

وأوضح أن الكلية مزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات، حيث تم "جلب الأجهزة المتواجدة في كلية الطب العسكري بتكلفة مالية كبيرة جدًا"، لضمان توفير بيئة تعليمية متطورة.

وأكد موسى أن فوائد الطب العسكري لا تقتصر على القطاع العسكري، بل تشمل المدنيين أيضاً، مشيراً إلى أن هناك "تحركاً قوياً جداً" من الرئيس السيسي بهدف ضمان حصول الأجيال الجديدة على أفضل مستوى تعليمي.

وشدد على مستوى الانضباط المرتفع في الكلية، الأمر الذي يبعث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور، مؤكداً أن كل شيء موفر على أعلى درجة وتحت إشراف "أيدي أمينة"، مبيا أن تركيز الطلاب ينصب بالكامل على التعليم من لحظة الاستيقاظ وحتى موعد النوم.

