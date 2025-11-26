شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية لحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يكشف سبب اعتراضه على بعض ممارسات التصويت في انتخابات النواب

صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدار حواراً تفاعليًا مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية.

منصة رقمية ولجنة مشتركة.. اتفاق جديد لتنظيم العمالة الأجنبية بالسياحة

وقعت وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، بهدف تنظيم العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي وضبط سوق العمل بما يضمن الحفاظ على فرص العمل للمصريين وتحقيق احتياجات المنشآت السياحية.

السيسي يؤكد دعم مصر لسيادة لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا بالعماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

مدبولي: الرئيس السيسي جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وزير الكهرباء لـ"مصراوي": إنتاج قدرات طاقة 2500 ميجاوات سنويًا حتى 2030

قال الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تستهدف التوسع في إنتاج القدرات المنتجة من الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح بطاقة سنوية تبلغ 2500 ميجاوات حتى 2030.

الرئيس السيسي يُعلّق على اقتراح بتعديل قانون الطفل

عقّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اقتراح بأهمية إجراء تعديل قانون الطفل، بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة مؤخرًا.

رئيس "الرعاية الصحية": انخفاض الوفيات 12% بمحافظات التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التحول الرقمي شكل أحد أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تمكنت الدولة ولأول مرة من إنشاء أكثر من 6 ملايين ملف صحي إلكتروني يمثلون جميع المواطنين في محافظات التطبيق.

