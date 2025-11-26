"السبكي": زيارة الموارد الذاتية لهيئة التأمين الصحي لـ 11.5 مليار جنيه

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة رغم كونها هيئة خدمية عملت منذ اليوم الأول وفق نموذج اقتصادي متكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث لم تعتمد فقط على مخصصات الموازنة العامة.

وأكد "السبكي" أن الهيئة نجحت في زيادة مواردها الذاتية لتتجاوز 11.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وهو ما ساعدها على سد 59% من عجز الموازنة.

كما أشار إلى أن برنامج "نرعاك في مصر" للسياحة العلاجية حقق إيرادات قاربت 7 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء.

وشدد السبكي على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكّدًا أن خطة التطوير شملت تحسين الأجور وبيئة العمل، إلى جانب برامج تدريبية وبعثات خارجية عبر برنامج HUB في ست دول مخصصة لابتعاث الأطباء وأطقم التمريض وغيرهم.

وأسهمت هذه الجهود بحسب السبكي- في رفع معدلات رضا العاملين داخل الهيئة وزيادة نسب استبقاء الكوادر إلى أكثر من 91%.

