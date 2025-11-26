الأعلى للإعلام: دعم الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة

شارك المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في فعاليات اجتماع الدورة العادية رقم ٥٥ لمجلس وزراء الإعلام العرب، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، و وزراء الإعلام ورؤساء الوفود بالدول العربية.

وخلال كلمته، أعرب المهندس خالد عبد العزيز، عن سعادته وترحيبه بالحضور على أرضِ جمهورية مصر العربية، ونقل لهم تحيات وترحاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ جمهورية مصر العربية.

وقال عبدالعزيز، إن مشاركتنا اليوم تأتي في إطارِ مرحلةٍ دقيقة وتحديات جِسام يَـمُـرُ بها العالمُ، والتحدِّي الأكبر هو وحدةُ أمتِنا العربيةِ والحرصُ على تعزيزِ سُبُلِ العملِ العربي المشترك في شتى المجالاتِ عامةً، وفي مجالِ الإعلامِ خاصةً، منْ خلالِ مَـدِّ جسورِ التعاونِ بِمَا يخدم مصالحَ شعوبِنا العربيةِ في مواجهةِ تلكَ التحديات، موضحًا أنه تَظلُّ توجيهاتُ الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضحةً وصريحةً بضرورةِ تعميقِ التعاونِ الإعلامي مع الدولِ العربيةِ الشقيقة، وبِناءِ شراكاتٍ فعَّالة تُحققُ التكاملَ وتَدعُم الصورةَ الحقيقيةَ لمجتمعاِتنا في مواجهةِ الشائعاتِ وحملاتِ التضليلِ ومحاولاتِ التشويه.

وأكد عبدالعزيز على أن مصرَ تؤمنُ أنَّ الإعلامَ العربي يحملُ رسالةً مشتركة، وأنَّ التنسيقَ بين مؤسساِتنا الإعلامية لم يَعُد خيارًا بل ضرورةً تَفرِضها التطوراتُ السريعة في البيئةِ الاتصالية، ونتطلعُ خلالَ هذه الدورةِ إلى وضعِ آلياتٍ عمليةٍ تُعززُ من تبادلِ الخبراتِ، وتَطويرِ المحتوى، ودَعمِ المبادراتِ التي تَعملُ على ترسيخِ الهويةِ العربيةِ وحمايةِ الوعي الجَمْعِّي لأمتِنا، مضيفًا أنه مِنَ التَحَدِيَّات الراهنةِ، يَبرُزُ الذَّكاءُ الاصطناعي ومنصَّاتُ التواصلِ الاجتماعي كأحدِ أهمِ الملفاتِ التي تَسْتَوْجب منَّا وقفةً جادةً، لِمَا تَحملهُ من تأثيرٍ مباشرٍ على تشكيلِ الوَعْيِ وصناعةِ الرأيِ العام، ولِمَا تُتيحهُ مِنْ سرعةِ انتشارٍ غَيرِ مسبوقةٍ للرسائلِ والمضامين.

وأوضح عبدالعزيز أنه أصبح لِزامًا على إعلامِنا العربي أَنْ يُطوِّرَ مِنْ أدواتِه للتعاملِ مَعَ هذا الواقع الجديد، مِنْ خِلالِ تعزيزِ منظوماتِ التحققِ مِن المعلومات، ومواجهةِ المحتوى الزائف، وتَبَنِّي الاستخدامِ المسؤولِ للتقنياتِ الحديثة، بِمَا يَضمنُ تَوْظيفَ الذكاءِ الاصطناعي في خِدمةِ الحقيقة، لا في نَشْرِ الفوضى أو التشويه، مؤكدًا أهميةَ تضافرِ الجهودِ العربيةِ لوَضْعِ أُطرٍ تنظيميةٍ مشتركة تُعَزِّزُ الأمنَ المعلوماتِّي، وتَدعَمُ حضورَ إعلامِنا العَرَبِّى على المِنَصَّاتِ الرقمية، وتُرسِّخُ قِيَمَ الوعي والتمييزِ بينَ المحتوى المِهْنِّي الرصين والدعايةِ المغرضة.

وأكد عبدالعزيز أنَّ المرحلةَ الراهنةَ تتطلبُ مِنَّا تطويرَ خطابٍ إعلاميٍ عربيٍ، قادرٍ على مُخاطبةِ الداخلِ والخارج، يعتمدُ على المِصداقيةِ والسرعةِ، ويواكبُ التَطَوُّرَ الهائلَ في أدواتِ الاتصالِ ومِنصَّاتِ النشرِ الرقمية.

وقال عبدالعزيز إنَّ تعزيزَ القدراتِ البشريةِ، وتحديثَ البنيةِ التكنولوجية، وتوسيعَ نِطاقِ التدريبِ والتأهيل، لَعَنَاصِرُ أساسيةٌ وضروريةٌ لبناءِ إعلامٍ قويٍّ فاعل، يليقُ بطموحاتِ شعوبِنا العربية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنَّ القضيةَ الفلسطينية ستظلُّ القضيةَ المركزية للأمةِ العربية، وأنَّ الإعلامَ العربي يتحمّلُ مسؤوليةً كبرى في دعمِ نضالِ الشعبِ الفلسطيني، وفضحِ الجرائمِ والانتهاكاتِ التي يتعرّضُ لها، ونقلِ الحقيقةَ إلى العالمِ بعيدًا عن التزييفِ ومحاولاتِ طمسِ الحقوقِ المشروعة، مضيفًا أن مصر حرصت - قيادةً وحكومةً - على القيامِ بدورِهَا التاريخي في وقفِ الحربِ على غزة، وبذلت جهودًا دبلوماسيةً وإنسانيةً مكثفة لتثبيتِ وقفِ إطلاقِ النَّار وتخفيفِ معاناةِ المدنيين، مِنْ خِلالِ فتحِ الممراتِ لتقديمِ المساعداتِ والإغاثة، والتواصلِ المستمر مع الأطرافِ الدوليةِ الفاعلة.

وأوضح المهندس خالد عبدالعزيز أنه على الصعيدِ الإنساني، بذلت مصر وما زالت تبذل جهودًا كبيرةً لضمان تدفقِ المساعدات إلى القطاع، فعملت على فتحِ الممراتِ الآمنة، وإدخالِ الإمداداتِ الطبيةِ والغذائيةِ والوقود، وتنسيقِ عمليات الإغاثةِ مع المنظماتِ الدوليةِ لضمانِ وصولِها إلى مستحقّيها رغم التحدياتِ. وقد تحمَّلتْ الدولةُ المصريةُ أعباءً إنسانية ولوجستية جسيمة، انطلاقًا مِنْ إيمانٍ عميقٍ بأنَّ إنقاذَ حياةِ المدنيين واجبٌ أخلاقي لا يحتملُ التأجيل، وأنَّ تخفيفَ المعاناةِ مسؤوليةٌ تفرِضُها القيمُ الإنسانيةُ قبلً أيِّ اعتباراتٍ سياسية، مضيفًا أن هذا الدور شكل جدارًا من الرحمة والصمودِ في وجهِ كارثةٍ إنسانيةٍ كادت أنْ تعصفَ بما تبقى مِنْ مُقَوِماتِ الحياة في القطاع.

وأشار عبدالعزيز إلى أن مصرُ تواصلُ أداءَ دورِها التاريخي في إعادةِ إعمارِ قطاعِ غزة، إدراكًا منها أن ترميمَ ما دمرتهُ الحربُ هو المدخلُ الحقيقيُ لإعادةِ الحياةِ إلى المجتمعِ الفلسطيني، مضيفًا أنَّ مصرَ، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مستمرةٌ في تأكيدِ دعمِها الثابتِ للحقوقِ الفلسطينية، وتدعو إلى تعزيزِ دورِ الإعلامِ العربي في تشكيلِ رأي عام دولي مساند لهذه الحقوق، وحماية الرواية الفلسطينية من محاولاتِ التشويه أو التجاهل.

اقرأ أيضا:

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة



3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها



الصحة: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"



"السبكي": 94% تغطية للخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل



