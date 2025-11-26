رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع وثائق تعاون مشترك

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والجزائر، بحضور نظيره الجزائري، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.



وكان مدبولي وغريب، قد ترأسا اليوم، أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة.



وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات.



يأتي ذلك في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بجانب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

