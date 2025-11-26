أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة تحت شعار: "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والمقام على مدار يومي 26 و27 نوفمبر بالعاصمة الجديدة.

وفي كلمته الافتتاحية، استهل الدكتور أحمد السبكي حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر ووراء كل إنجاز يتحقق على أرض الوطن.

وأشاد بالدعم الكبير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موجّهًا له التحية والترحيب، مؤكدًا أن انعقاد الملتقى في نسخته السادسة أصبح منصة وطنية هامة لاستعراض نجاحات الدولة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واستلهام الدروس المستفادة لتعزيز تنفيذ رؤية القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي.

وأكد رئيس الهيئة أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في نجاح أي نظام صحي، ولهذا تحرص الهيئة سنويًا على تكريم المتميزين على المستويين الفردي والمؤسسي، تقديرًا لجهودهم ودعمًا لاستمرار الإبداع والابتكار في المنظومة الصحية.

وخلال عرضه التقديمي، استعرض السبكي أهم إنجازات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها في 2019 وحتى 2025، والتي شملت تسجيل أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني، وخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة من الجيب بنسبة 47%، وتقديم أكثر من 100 خدمة طبية وعلاجية، وإجراء أكثر من 800 ألف عملية جراحية، وتحقيق نسب رضاء للمنتفعين تجاوزت 86%، وإصدار أكثر من 72 مليون وصفة طبية إلكترونية، وتحقيق ميكنة كاملة بنسبة 100% لمنشآت الرعاية الأولية وميكنة بنسبة 94% للمستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق معدل اعتماد للمنشآت الصحية بنسبة 95%.

وأوضح السبكي أن مكتسبات القطاع الصحي تحققت من خلال تعزيز الحوكمة، حيث تم إعادة هيكلة وحوكمة النظام الصحي، وتطوير البناء المؤسسي، وتوحيد نظم التمويل والاستدامة، وفصل مصادر التمويل عن مراقبة الخدمات، والقضاء على تشتت مقدمي الخدمة، مع إدراج القطاع الخاص في تقديم الخدمات. كما أصبحت 80% من الخدمات تقدَّم داخل منشآت الرعاية الأولية، فضلًا عن تطبيق نموذج طب الأسرة، وتفعيل مسارات الإحالة بمستوياتها، وإرساء التخطيط الصحي وإعادة التوزيع الجغرافي للخدمات، وإنشاء الملفات الصحية الإلكترونية.

وأضاف أن المكتسبات المؤسسية شملت تحسين البنية التحتية والتحول الرقمي وتطوير نظم التشغيل الإكلينيكي وتحسين مؤشرات التشغيل المالي. فعلى مستوى البنية التحتية، تمكنت الهيئة من اعتماد 300 منشأة وفق معايير الجودة القومية GAHAR بنسبة 95% من إجمالي المنشآت المستلمة، إلى جانب الميكنة الشاملة للأقسام الداخلية والأشعة والمعامل والعمليات والطوارئ والأورام والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية. وفيما يتعلق بنظم التشغيل الإكلينيكي، تم توحيد بروتوكولات العلاج الإكلينيكية وتحسين مؤشرات جودة الخدمة الصحية، حيث انخفض متوسط مدد الإقامة في الأقسام الداخلية من 4.1 إلى 2.9 يومًا، وانخفضت معدلات وفيات الحالات الحرجة من 29% إلى 17%، وارتفع متوسط عدد العمليات الشهرية بنسبة 42%. كما شهدت الهيئة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التشغيل المالي من خلال التطور الكبير في الموارد الذاتية، وتقليل عجز الخزانة، وتحسن إيرادات النقد الأجنبي.

كما شملت المكتسبات رفع كفاءة مقدم الخدمة الصحية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا في مؤشرات الاحتفاظ بالعمالة بنسبة 91%، وتنفيذ أكثر من 86 ألف دورة تدريبية داخل مصر وخارجها في عدد من الدول ذات التجارب الصحية الرائدة مثل زيورخ في سويسرا واليابان وفرنسا وإيطاليا وسنغافورة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد الملتقى السادس لهيئة الرعاية الصحية

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها