إعلان

غلق لجان انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية وبدء فرز الأصوات

كتب : محمود الشوربجي

09:04 م 25/11/2025

غلق صناديق الاقتراع أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مع الاستمرار في عمل اللجان الانتخابية التي لايزال بها عدد من الناخب، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت الهيئة، بدء عمليات فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لحصرها وإعدادها للخطوات التالية وفقا للإجراءات الانتخابية المعمول بها

انضباط وشفافية

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 جرت في جو ديمقراطي كامل، مضيفًا أنها تميزت بالانضباط الشديد والصراحة والشفافية في الكشف عن المخالفات التي وقعت وكيفية التعامل معها.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الهيئة لم تقتصر في مراقبتها للانتخابات على لجان الاقتراع فحسب، بل شملت أيضًا الفضاء الإلكتروني.

ويتم حصر النتائج الأولية داخل مقار اللجان الفرعية قبل أن ترسل إلى اللجان العامة بالدوائر المختلفة، ومن ثم إلى اللجان العامة بالمحافظات، قبل أن تصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية بما يتوافق مع الجدول الزمني الانتخابي المعلن مسبقًا.

اقرأ أيضًا:

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

جلسة عاجلة لـ هدير عبدالرازق لنظر طعنها على نص "القيم الأسرية"

أموال وكروت دعائية.. ضبط متورطين في شراء أصوات الناخبين ببدر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غلق صناديق الاقتراع الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان انتخابات مجلس النواب بدء فرز الأصوات انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي انتخابات المرحلة الثانية