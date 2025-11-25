غلق لجان انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية وبدء فرز الأصوات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مع الاستمرار في عمل اللجان الانتخابية التي لايزال بها عدد من الناخب، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت الهيئة، بدء عمليات فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لحصرها وإعدادها للخطوات التالية وفقا للإجراءات الانتخابية المعمول بها

انضباط وشفافية

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 جرت في جو ديمقراطي كامل، مضيفًا أنها تميزت بالانضباط الشديد والصراحة والشفافية في الكشف عن المخالفات التي وقعت وكيفية التعامل معها.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الهيئة لم تقتصر في مراقبتها للانتخابات على لجان الاقتراع فحسب، بل شملت أيضًا الفضاء الإلكتروني.

ويتم حصر النتائج الأولية داخل مقار اللجان الفرعية قبل أن ترسل إلى اللجان العامة بالدوائر المختلفة، ومن ثم إلى اللجان العامة بالمحافظات، قبل أن تصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية بما يتوافق مع الجدول الزمني الانتخابي المعلن مسبقًا.

