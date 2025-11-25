كتبت -داليا الظنيني :

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 جرت في جو ديمقراطي كامل، مضيفًا أنها تميزت بالانضباط الشديد والصراحة والشفافية في الكشف عن المخالفات التي وقعت وكيفية التعامل معها.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الهيئة لم تقتصر في مراقبتها للانتخابات على لجان الاقتراع فحسب، بل شملت أيضًا الفضاء الإلكتروني.

وتابع : "نحن نتابع كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتأكد من صحته، ونتعامل معه بسرعة وحزم، خاصة بعد أن استشعر الناخب وجود تغيير حقيقي وملموس في المرحلة الثانية".

وأشار إلى وجود مشاركة إيجابية في العملية الانتخابية، خاصة في محافظات الوجه البحري، وقال إن الإقبال كان متوسطًا في القاهرة ومدن المحافظات.

كما نفى رصد أي دعاية انتخابية داخل جميع لجان المرحلة الثانية، موضحًا أن محاولات الرشاوى الانتخابية والتأثير لاختيار مرشح معين التي تم رصدها عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل، كانت بعيدة عن أماكن الاقتراع ولم تؤثر على سير العملية.

وأكد رئيس الهيئة الالتزام التام لأعضاء الهيئات القضائية بالعملية الانتخابية، موجهًا لهم الشكر والامتنان الجزيل لجهودهم خلال يومي الاقتراع.

واستطرد: "في المرحلة الثانية، نعمل على تلافي أي أخطاء قد تؤثر على الناخبين، هناك انضباط والتزام وضمانات قانونية شديدة لضمان أن يكون لصوت الناخب أثر حقيقي في الصندوق".