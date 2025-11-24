شهدت لجان النزهة ومصر الجديدة، اليوم، إقبالاً واسعًا من الناخبين في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

اصطف المواطنون أمام مقار لجنة مدرسة أحمد عرابي بالنزهة ولجنة مدرسة أمين عشماوي بمصر الجديدة حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء منظمة واستعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل دخول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

وانتشرت قوات التأمين حول اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما وفرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية خدماتها تحسبًا لأي طارئ. كما أكملت اللجان تجهيزاتها النهائية لمتابعة يوم التصويت، مع الالتزام الكامل بالإرشادات التنظيمية لضمان إجراء الانتخابات بصورة سلسة وآمنة.