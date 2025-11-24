وزير الصحة ينعى نائب مدير المجالس الطبية سابقًا
كتب : أحمد جمعة
الدكتور خالد عبد الغفار
نعى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حيدر سلطان، نائب مدير عام المجالس الطبية المتخصصة سابقًا.
وشيع المئات من أهالي الأقصر، ظهر اليوم، جثمان الدكتور حيدر سلطان في جنازة انطلقت من مسقط رأسه بنجع دياب في منشأة العماري.
