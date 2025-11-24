بيان عاجل من النقل بشأن صفحات منسوبة للفريق كامل الوزير

أصدرت وزارة النقل، بيانًا إعلاميًا، نفت فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان، إلى أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على فيسبوك لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أنها غير مسؤولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار وأن أي تصريحات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكد البيان، أن أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، يتم نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل