إعلان

بيان عاجل من النقل بشأن صفحات منسوبة للفريق كامل الوزير

كتب : محمد نصار

03:01 م 24/11/2025

الفريق كامل الوزير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت وزارة النقل، بيانًا إعلاميًا، نفت فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان، إلى أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على فيسبوك لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أنها غير مسؤولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار وأن أي تصريحات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكد البيان، أن أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، يتم نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كامل الوزير وزارة النقل مواقع التواصل الاجتماعي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية