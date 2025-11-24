تعريفة جديدة وتطبيقات ذكية.. بيان الجيزة بشأن السيارة بديل التوك توك

التنمية المحلية تحيل عدد من مديري الإدارات للتحقيق في بعض المخالفات

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ منظومة استبدال "السيارة الحضارية الصغيرة" بمركبات التوك توك.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير منظومة النقل الحضاري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث حضر الاجتماع ممثلو البنوك الوطنية والجهات الممولة، والإدارة العامة للمرور، وأجهزة المدن الجديدة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع خطوات التنفيذ الجارية للمنظومة، مشيرًا إلى أنه في اليوم الأول للإعلان تلقت إدارة حي العجوزة 64 طلبًا من المواطنين الراغبين في الإحلال والاستبدال.

وأوضحت الجهة المسوقة، حسب بيان محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن بيع 34 مركبة جديدة وتسجيل وترخيص 9 مركبات منها بحي الهرم بعد ساعات قليلة من طرحها.

وأكد محافظ الجيزة أن اختيار منطقة الهرم ضمن نطاق المرحلة الأولى يأتي وفق خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري والرؤية البصرية في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والأهرامات، بما يتماشى مع مكانتها السياحية العالمية.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق قرار منع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية والكباري، والاكتفاء بتسييرها داخل الشوارع الجانبية فقط.

ووجه المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز بشن حملات يومية لضبط أي مخالفات. وأكدت المحافظة أنه سيتم التحفظ على أي مركبة توك توك تسير بالشوارع والمحاور الرئيسية حتى التزام صاحبها بالانضمام لمنظومة الإحلال.

أوضح المحافظ أنه تم توفير حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبرنامج "مشروعك"، بالإضافة إلى شركات التمويل المتخصصة، لتسهيل الحصول على المركبات الجديدة وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.

ونوه المحافظ بأنه يمكن للراغبين إدخال مركبات التوك توك الخاصة بهم ضمن المنظومة والحصول على أعلى قيمة سوقية لها، مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.

ووجه المحافظ بإنشاء إدارة مختصة بمتابعة المنظومة، مع إدارات فرعية في الأحياء والمدن لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال مراحل الإحلال والاستبدال.

وكشف المحافظ أنه سيتم الإعلان قريبًا عن التعريفة الرسمية لتشغيل المركبات الجديدة لتكون أقل بكثير من تعريفة التاكسي التقليدي وقريبة من تكلفة استخدام التوك توك، بهدف تقديم خدمة حضارية وآمنة بأسعار مناسبة.

وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق مع شركات النقل الذكي التشاركي لإدراج المركبات الجديدة ضمن تطبيقاتها الإلكترونية، مع خفض نسبة العمولة على السائقين بنسبة 50٪ عند استخدام المركبة الجديدة في الرحلات المسجلة عبر التطبيقات.

وأكد المحافظ أن منظومة الإحلال تأتي استجابة لضرورة معالجة السلبيات المتعددة للتوك توك والتي يأتي في مقدمتها عزوف عدد من الحرفيين عن ممارسة مهنهم الأصلية واتجاهم للعمل علي مركبات التوك توك باعتبارها مصدرًا سريعًا للدخل إلى جانب المشكلات المرورية والسلوكية والأمنية الناجمة من استخدام التوك توك، فضلًا عن تأثيره السلبي على المظهر الحضاري، وقيادته من قِبل صغار السن، الأمر الذي استدعى وضع بديل آمن ومنظم وحضاري يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين.

