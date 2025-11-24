النائب طارق رضوان يُدلي بصوته في الانتخابات بالمعادي

أدلى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم، بصوته في عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب، بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب بمنطقة المعادي.

وشهدت اللجنة الانتخابية انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية وسط تواجدٍ ملحوظ من المواطنين، حيث حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في أجواء يسودها الانضباط والتنظيم.

وأشاد "رضوان"، بجهود القائمين على العملية الانتخابية، من قضاة ورجال شرطة وعاملين باللجان، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوفير بيئة آمنة وملائمة للناخبين.

وأكد أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعكس وعي المواطن المصري وإيمانه بأهمية ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن العملية الانتخابية تسير وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

كما دعا النائب طارق رضوان، جموع المواطنين إلى التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، في رسالة تؤكد حرص الشعب المصري على دعم مسيرة الدولة واستكمال بناء مؤسساتها الوطنية.

