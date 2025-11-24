أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 حتى السبت 29 نوفمبر 2025، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بما يعكس أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر والليل، ومائلة للحرارة نهاراً على مناطق جنوب الصعيد.

وقالت الهيئة، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 23 و25 درجة على السواحل الشمالية، و24 إلى 27 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تصل إلى 32 درجة على جنوب البلاد.

وأكدت استمرار تكون الشبورة المائية بشكل يومي بدء من الساعة الثانية صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، محذرة من كون الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص أمطار متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، بينما تمتد الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة يومي 24 و29 نوفمبر على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة نشاط الرياح ابتداءً من الثلاثاء 24 نوفمبر، وحتى السبت 29 نوفمبر، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وسيناء وجنوب البلاد، ما قد يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.





