أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي توصيات طبية بإغلاق المدارس أو الفصول بسبب الفيروسات التنفسية.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "نؤكد أنه لا توجد أي توصية طبية بغلق مدارس ولا بغلق فصول"، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة مع أي تطورات وبائية.

وأضاف متحدث الصحة أن التوصيات الطبية الحالية تركز على العادات الصحية السليمة التي تم اكتسابها خلال جائحة كورونا.

وتابع: "التوصية الطبية نرجعاني للعادات السليمه اللي كنا اكتسبناها أيام الكوفيد"، مشيرًا إلى أهمية غسل الأيدي لمدة 20 ثانية على الأقل، وتطهير الأسطح، والتباعد، والتهوية الجيدة، وتقوية المناعة عبر التغذية السليمة.

وأشار عبد الغفار إلى البروتوكول المتبع مع الحالات المصابة، مؤكدًا أن الشخص المصاب يرتدي الكمامة إذا اضطر للخروج، بينما يبقى الأطفال في المنزل حتى تزول الأعراض.

وأوضح أن العودة للمدرسة أو العمل تكون بعد انخفاض درجة الحرارة لمدة 24 ساعة على الأقل دون استخدام مخفضات الحرارة.

وشدد المتحدث باسم الصحة على أن "النصيحة الذهبية" تتمثل في عدم تناول أي مضادات حيوية أو أدوية إلا بعد استشارة الطبيب.

وأكد أن "الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لا تعالج إطلاقًا بأي نوع من أنواع المضاد الحيوي"، محذرًا من خطورة الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون وصفة طبية.

ولفت عبد الغفار إلى أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا، معتبرًا أنه "الوقت المناسب لأخده" نظرًا لتوافره في الوحدات الصحية.

وأكد أن اللقاح إن لم يمنع الإصابة فيقلل من شدة الأعراض وشدة المرض، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

وأكد متحدث الصحة: "قولًا واحدًا ما عندناش شيء يخوف، ما عندناش شيء يقلق"، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة وتعلن عن أي تطورات فور رصدها، كما حدث مع حالات الجدري والتحورات المختلفة لفيروس كورونا.