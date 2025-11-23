غدًا.. "مصر قرآن كريم" تذيع ١٨ تلاوة مجوّدة للشيخ الحصري في ذكرى وفاته

أعلنت قناة مصر قرآن كريم، إحياء ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أعلام دولة التلاوة، الذي توفي في الـ٢٤ من نوفمبر عام ١٩٨٠.



وأوضحت قناة مصر قرآن كريم، أن إحياء ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، يتضمن إذاعة ١٨ تلاوة مجودة من أجزاء وسور مختلفة على مدار اليوم.



ومن المقرر أن تبدأ التلاوات في تمام الخامسة فجر الاثنين بتلاوة سورة الفاتحة ومن أول البقرة وحتى الآية ٤٣.



وتختتم التلاوات الخاصة بالشيخ محمود خليل الحصري في تمام الرابعة فجر الثلاثاء بتلاوة قرآنية من سورة المائدة.

ويُعد الشيخ محمود خليل الحصري أحد أعلام قراء القرآن الكريم، والذي أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر، ووُلد بقرية شبرا النملة، بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وله العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة.

و دَعت قناة مصر قرآن كريم، المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للشيخ الحصري، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل القرآن الكريم شفيعًا لنا وله يوم القيامة.

وانطلق البث التجريبي لقناة مصر قرآن كريم في فبراير 2020، وتم إطلاق القناة رسميا في أبريل 2021، لتذيع القرآن الكريم مرتلًا ومُجوّدًا بأصوات أعلام القرّاء المصريين (40 قارئًا) على مدار الساعة، ولا تذيع أي شيئ سوى القرآن الكريم ورفع أذان الفروض الخمسة، فتذيع يوميًّا (15) جزءًا ، وهي أول قناة مصرية متخصصة في هذا الشأن، وتم إطلاقها عبر التردد 11862.

ويمكن الاستماع إلى قناة مصر قرآن كريم عبر تطبيق "نصر قرآن كريم"، والذي يقدم خدمات:

- المصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري.



- أذكار الصباح والمساء.



- فتاوى متنوعة .



- إمكانية طلب فتوى.



- مواقيت الصلاة.



- أسماء الله الحسنى.



- إمكانية تحديد القبلة.



- الاستماع إلى ٢٦ قارئًا من كبار القراء.