تصوير- هاني رجب:

تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، العزاء في وفاه والدته بمسجد المشير طنطاوي.

حضر العزاء العديد من قيادات الوزارات وشخصيات عامة، وكبار رجال الدولة الذين حرصوا على تقديم العزاء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الهيئات الاقتصادية.

يذكر أن والدة الدكتور شريف توفيت يوم الخميس الماضي، وشارك عددًا من الوزراء في صلاة الجنازة.