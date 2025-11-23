منال عوض تهنئ وزير الصناعة السعودي لانتخابه رئيسًا لمؤتمر اليونيدو

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بانتخابه رئيسًا لمؤتمر اليونيدو.

جاء ذلك خلال كلمتها في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد حاليًا في الرياض.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

شركة الأتوبيس الترددي تنفي تعديل مواعيد التشغيل

لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب