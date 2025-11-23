إعلان

منال عوض تهنئ وزير الصناعة السعودي لانتخابه رئيسًا لمؤتمر اليونيدو

كتب : محمد نصار

12:42 م 23/11/2025

الدكتورة منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بانتخابه رئيسًا لمؤتمر اليونيدو.

جاء ذلك خلال كلمتها في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد حاليًا في الرياض.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

شركة الأتوبيس الترددي تنفي تعديل مواعيد التشغيل

لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منال عوض بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية المملكة العربية السعودية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم