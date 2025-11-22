أكد سفراء مصر في عدد من العواصم العالمية أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تشهد إقبالاً كبيراً وغير مسبوق من المصريين بالخارج، متفوقةً على نسب المشاركة في المرحلة الأولى.

وقال أشرف سويلم، سفير مصر في المملكة المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة تامة، مضيفًا أن السفارة تستقبل الناخبين حتى موعد الإغلاق، مشيرًا إلى أن التصويت شمل 15 دائرة انتخابية مختلفة.

وتابع أن العملية الانتخابية تتم في ظل دعم كبير من السلطات المحلية، مؤكدًا عدم وجود أي معوقات تذكر.

من جهته، أشار السفير ثروت سليم، سفير مصر في أيرلندا، إلى تسجيل إقبال كبير من الناخبين، موضحًا أن الكثافات الانتخابية تفوق تلك التي شهدتها المرحلة الأولى.

وأضاف أن اللجنة ستغلق بعد 4 ساعات، مؤكدًا أن التصويت شمل 4 دوائر انتخابية.

بدوره، أكد السفير محمد الحلواني، سفير مصر في غينيا، أن أعداد الناخبين اليوم تجاوزت أعداد اليوم السابق، مشيرًا إلى الإقبال الكثيف للمصريين في غينيا.

وتابع أن نسب التصويت في المرحلة الثانية جاءت أعلى من نظيرتها في المرحلة الأولى، معربًا عن ارتياحه للأداء الانتخابي.

وأشارت السفيرة رشا سليمان، سفيرة مصر في سيراليون، إلى أن الانتخابات تتم في أجواء طيبة مع إقبال كثيف، موضحة أنه يتبقى 4 ساعات على الإغلاق قبل بدء عملية الفرز.

وأكد السفير محمد فؤاد، سفير مصر في نيجيريا، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، مشيرًا إلى بقاء 3 ساعات فقط على انتهاء التصويت.

وشدد على أن المصريين المقيمين في نيجيريا أدلوا بأصواتهم في 8 دوائر انتخابية.

ومن جانبه، قال السفير خالد عارف، سفير مصر في السنغال، إن العملية الانتخابية تسير بيسر وانضباط، موضحًا أن المرحلة الثانية تشهد إقبالاً مضاعفاً عن المرحلة الأولى.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد