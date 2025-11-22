الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس مجهول عالي الخطورة في مصر

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بشكل قاطع ما يتم تداوله حول انتشار فيروسات مجهولة أو سلالات خطيرة في مصر، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة: "الوضع واضح تمامًا، ولا توجد في مصر فيروسات مجهولة، ولا فيروسات شديدة الخطورة، ولا سلالات جديدة غير معروفة".

وتابع موضحًا أن الوزارة تمتلك منظومة رصد وبائي قوية تتابع عن كثب مستجدات الوضع الصحي محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي في الإصابات التنفسية يعد أمرًا موسميًا وطبيعيًا ولا يختلف عن الأنماط المسجلة في السنوات الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإنفلونزا تستحوذ على النسبة الأكبر من الإصابات هذا الموسم، حيث تمثل 66% من إجمالي الفيروسات المكتشفة، مؤكدًا أن هذا المعدل معتاد ولا يستدعي القلق، وأنه لم يتم رصد أي انتشار غير طبيعي أو ظهور لأنواع جديدة من الإنفلونزا.

ولفت عبد الغفار إلى ترتيب الفيروسات التنفسية الأكثر تأثيرًا، حيث تحتل الإنفلونزا المرتبة الأولى، يليها الفيروس المخلوي، ثم الإنفلونزا B، وفيروس كورونا، مشددًا على أن التطعيمات الموسمية تظل الوسيلة الأكثر فعالية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

