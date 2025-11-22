سفيرة مصر بالبحرين: إقبال كبير من الجالية المصرية على صناديق الاقتراع

أكدت السفيرة ريهام خليل، سفيرة مصر لدى مملكة البحرين، أن السفارة شهدت إقبالاً مكثفاً من المصريين المقيمين في البحرين والمنطقة الشرقية من السعودية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وأضافت خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستعدادات للعملية الانتخابية بدأت مبكرًا، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومكتب شؤون المصريين في الخارج بوزارة الخارجية.

وتابعت السفيرة خليل: "شاهدنا منذ اليوم الأول وحتى اليوم توافد أعداد كبيرة جداً من المصريين المقيمين في البحرين والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية"، موضحة أن وجود إجازة نهاية الأسبوع ساهم في تسهيل عملية التصويت.

وأشارت إلى أن الإقبال استمر على مدار اليوم دون تركيز في أوقات محددة، مؤكدة أن الأجواء المناسبة وسهولة المواصلات في البحرين ساهمت في توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم.

ولفتت السفيرة إلى توافد مصريين من المنطقة الشرقية بالسعودية، موضحة أن "قرب المسافة بين المنطقة الشرقية والمنامة مقارنة بالرياض، بالإضافة إلى عادة بعض المواطنين بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في البحرين، جعل من الأيسر لهم التصويت في مقر السفارة".

