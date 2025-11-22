قصر ثقافة الطفل بسوهاج يقدم باقة من الفعاليات الفنية لطلاب المدارس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)

نظم قصر ثقافة الطفل بسوهاج، التابع لفرع ثقافة سوهاج، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

واستقبل القصر مجموعة من طلاب مدرستي نجع مطرود الابتدائية والنهضة للغات المشتركة، حيث قدم لهم برنامجا متنوعا شمل عرضا لمسرح العرائس بعنوان "سلمى وأكل الشارع"، وعرض فانوس سحري لقصة السيدة سناء.

كما شارك الأطفال في ورشة فنون تشكيلية ورسوم، إضافة إلى مسابقة معلومات عامة مع توزيع هدايا رمزية للفريق الفائز، ثم جولة داخل معرض الفن التشكيلي المقام بقاعة الفنون، إلى جانب عرض وسائل تعليمية حول السلوكيات الصحيحة والخاطئة.

واختتمت الفعاليات بفقرات ترفيهية تضمنت ألعاب البازل والتراكيب، واللعب على الكمبيوتر، ووقتا للقراءة الحرة داخل مكتبة الطفل.

تقدم الفعاليات بالمجان لرواد القصر، ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبدالناصر، ومن خلال فرع ثقافة سوهاج بإدارة أحمد فتحي، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الأنشطة الموجهة للأطفال، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والمعرفية.

