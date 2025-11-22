خبير في الشؤون الإسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم ينفذ

قال الدكتور نزار نزال، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تأتي في إطار مجاملة الفلسطينيين للإدارة الأمريكية.

وأضاف نزال في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن جوهر الحديث منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ كان منصبًا على بنود رئيسية، وهي الاتفاق على وقف كافة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، سواء أكانوا أحياء أم شهداء، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيلي إلى ما يعرف بالخط الأحمر، وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا.

وتابع الخبير بأن كل هذه البنود كانت تندرج تحت الإطار الإنساني للمرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدًا أن إسرائيل لم تلتزم بها منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى استمرار العمليات العسكرية والاستهدافات داخل جغرافيا غزة، وإغلاق المعابر، ومنع وصول المساعدات.

وأشار نزار نزال إلى أن هذا الواقع فرض على السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالرئاسة والحكومة، ضرورة إطلاق تصريحات تطالب بمراقبة فعلية وضبط للإيقاع داخل القطاع.

وحذر من أنه "لا يعقل بالمطلق أن تستمر الاستهدافات صباح مساء"، موضحًا أن أكثر من 340 شهيدًا سقطوا منذ تاريخ توقيع الاتفاق.

وردا على سؤال حول ما إذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ، أكد نزال أن إسرائيل لم تلتزم مطلقًا بأي من البندين الأساسيين، وهما وقف الحرب والانسحاب من غزة.

ولفت إلى أن هناك تضليلًا إعلاميًا تقوده الولايات المتحدة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن بنودًا كثيرة في الاتفاق لم يتم الإعلان عنها للجمهور.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم حتى ببند تبادل الأسرى، حيث كان من المقرر إطلاق سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا، لكنها لم تطلق سوى 144 أسيرًا، وامتنعت عن إطلاق سراح شخصيات مثل عبد الله البرغوتي وحامد السيد وماروان البرغوتي وغيرهم من قيادات العمل الوطني الفلسطيني.

