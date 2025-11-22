بيلاروس تفرج عن 31 سجينا أوكرانيا بعد محادثات أمريكية

موسكو (د ب أ)

أعلنت حكومة بيلاروس، اليوم السبت، أنها أصدرت عفوًا عن 31 مواطنًا أوكرانيًا سجناء لديها، وذلك بفضل الوساطة الأمريكية، وأنها هي الآن بصدد تسليمهم لكييف.

وقالت ناتاليا ايسمانت، المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، لوكالة أنباء "بلتا" الرسمية، إن القرار نبع من تفاهم توصل إليه لوكاشينكو مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأجرى الرئيسان أولى محادثاتهما الهاتفية في أغسطس الماضي.

ولم يصدر تأكيد رسمي، على الفور، من مسؤولي أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة، أن الأوكرانيين الذين سجنوا في بيلاروس لارتكاب جرائم خطيرة، جرى الإفراج عنهم لأسباب إنسانية، وكبادرة على حسن نية بهدف تهيئة "الظروف لتسوية الصراع العسكري" في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا المجاورة.

وتابعت أنه جرى الإفراج عن اثنين من القساوسة الكاثوليك أمس الأول الخميس بناء على طلب من البابا.

يشار إلى أن لوكاشينكو حليف مقرب من موسكو في حربها ضد أوكرانيا، حيث يسمح للقوات الروسية باستخدام أراضي بلاده في الهجوم ويدعم إنتاج الأسلحة من أجل الصراع.