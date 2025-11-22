ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

3 جوائز لـ"كان يا ما كان في غزة".. "هنو" يختتم الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وفقًا للإعلانين 23 و24، كالتالي "رئيس قطاع الشؤون التجارية لمدينة نصر- رئيس قطاع الشؤون التجارية بشبرا- مدير الإدارة العامة لإيرادات شروق مدينة نصر- مدير الإدارة العامة للعبور وأحمد عرابي- مدير الإدارة العامة لإيرادات المطرية والحدائق والأميرية- مدير الإدارة العامة لإيرادات المرج وعزبة النخل".

الشروط العامة

حددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في الإعلانين الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كالتالي:

على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها، أن يقوم بسحب الطلب من قطاع الموارد البشرية بمبنى نبيل الوقد، الدور الثامن، باسم المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مرفقة به الآتي :

المستندات المطلوبة وشروط التقدم

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

- أن يقدم اقتراحات لتطوير الوحدة المراد شغل رئاستها أو أحد أنشطتها الرئيسية؛ لتحسين أدائها ورفع الكلية الإنتاجية بها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته .

- على المتقدمين لشغل وظائف رئيس قطاعات- رئيس قطاع- مدير عام، تقديم أصل + صور ضوئية لجميع المستندات، وجميع الأصول والصور الضوئية دون تخريم أو تدبيس النسخ .

- يشترط في المتقدم استيفاء الشروط العامة للتعيين، طبقًا للائحة نظام العاملين لشغل الوظيفة القيادية المعلن عنها وقت تاريخ بداية الإعلان

- مراعاة أحكام لائحة نظام العاملين ومراعاة الفتاوى والتعليمات الواردة من الشركة القابضة للكهرباء مصر بشأن قواعد احتساب المدد الكلية المطلوبة للترقي لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها في ما يخص الإجازات الخاصة دون راتب وتسويات المؤهلات العليا .

- إحضار صورة فوتوغرافية حديثة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ترفق بمذكرة المعلومات، وكذلك أصل نتيجة تحليل المواد المخدرة .

ونوهت الشركة بأنها غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين المتقدمين للإعلان.

وطالبت الشركة المتقدمين من داخل القطاع الكهرباء والطاقة ومن غير العاملين بشركة شمال القاهرة التوزيع الكهرباء تقديم بيان حالة وظيفية، على أن يشمل تقارير الكفاءة والجزاءات والتدرج الوظيفي والإجازات والدورات التدريبية، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الإدارة بجهة عمله، وكذا الموافقة على التقدم للوظيفة المعلن عنها، والشركة غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين المتقدمين للإعلان .

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات