"عصفور من الشرق" معرض تشكيلى يحتفى بنوابغ مصر بفرنسا.. اليوم

يطلق الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عمرو فهمى معرضه التشكيلي الجديد والذى يأتي تحت عنوان "عصفور من الشرق" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يفتتحه غدا السبت الموافق 22 نوفمبر 2025، السفير المصري بفرنسا علاء يوسف.

تقوم فكرة المعرض بحسب الفنان عمرو فهمى على طرح بورتريهاتً للدارسين المصريين الذين جاؤوا بمنحة إلي فرنسا ثم أصبحوا "رواد ومشاهير" .. منهم على سبيل المثال الشاعر أحمد رامي.

وصدر أول جزء من ديوانه 1918، وصدر الثاني 1920 بمقدمة كتبها أحمد شوقي، ثم سافر إلى باريس 1922 ضمن بعثة دار الكتب لدراسة اللغات الشرقية وفن الفهرسة والمكتبات في جامعة السوربون، وهناك أتقن الفارسية التي قرأ بها ثانية "رباعيات الخيام وترجمها عنها إلى العربية.