مدبولي يصل "جوهانسبرج" لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مطار "أوليفر ريجنالد تامبو" بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لترؤس وفد مصر المُشارك في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ستعقد القمة على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.



وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، كل من إنكوسي مزامو بوتيليزي، وزير إدارة الخدمة العامة الجنوب أفريقي، و أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا.



ومن المُقرر أن يحضر رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 التي تستضيفها جنوب أفريقيا، كما سيشارك في عددٍ من الجلسات الفرعية فضلًا عن الجلسة الختامية للقمة. وفي الوقت نفسه سيحضر الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة التي سيخصصها الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، للقادة الأفارقة المشاركين في القمة.



ووفقًا لجدول أعماله، سيعقد رئيس الوزراء على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) مقابلات مع عددٍ من المسئولين الأفارقة رفيعي المستوى، كما سيلتقي عددًا من أبرز رجال الأعمال في جنوب أفريقيا.