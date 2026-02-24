إعلان

المركزي يسحب 82.2 مليار جنيه من فائض سيولة البنوك في عطاء اليوم

كتب : منال المصري

02:32 م 24/02/2026

البنك المركزي المصري

سحب البنك المركزي المصري 82.2 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في مصر بعدد 5 طلبات، في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت اليوم الثلاثاء.

سجل سعر الفائدة على الوديعة الأسبوعية في عطاء اليوم 19.5%.

تعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه بالإضافة لكبح التضخم.

قبل اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة تخطى حجم السيولة المقدمة من البنوك التريليون جنيه في العديد من العطاءات للاستفادة من العائد المرتفع على الوديعة.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة 8.25% على مدار 10 أشهر على 6 مرات آخرها في فبراير الجاري إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

البنك المركزي المصري فائض سيولة البنوك الوديعة الأسبوعية

