25 حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراض بالجيزة- (صور)

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على مدار الأسبوع، جهود الأحياء والمراكز في مواجهة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لتحقيق الانضباط ومنع أي تجاوزات، حيث تم تنفيذ 25 قرار إزالة خلال الأسبوع الماضي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية.



وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية في مراكز وأحياء المحافظة تتحرك بشكل فوري للتعامل مع أي محاولات للبناء المخالف خارج الاشتراطات القانونية، وذلك دعمًا لاستراتيجية الدولة في حماية الأراضي الزراعية.



وبحسب بيان محافظة الجيزة، شهد مركز ومدينة أبو النمرس تنفيذ أربع حالات إزالة، شملت وقف صب سقف مخالف بمنطقة الحرانية على مساحة 80 مترًا، وإيقاف أعمال قواعد وسملات بمساحة 100 متر بطريق زغلول بالزاوية، إلى جانب إزالة سور مبني بالبلوك بطول 300 متر بطريق جسر الصليبة، ووقف أعمال سملات للدور الأرضي بمنطقة الحرانية، مع مصادرة المعدات المستخدمة واستكمال الإجراءات القانونية.



كما واصل مركز ومدينة منشأة القناطر تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن إزالة 12 حالة بناء مخالف، شملت أسوارًا بالبلوك وأعمدة خرسانية وفك شدات خشبية وتكسير أسقف مخالفة، بالإضافة إلى إزالة مبانٍ بالطوب والأسمنت في قرى المنصورية ووردان وبرقاش ومنشية رضوان وبهـرمس وذات الكوم، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.



وفي مركز ومدينة البدرشين تمت إزالة سور مبني بالبلوك على مساحة 150 مترًا بقرية دهشور، إلى جانب التعامل الفوري مع حالة بناء مخالف تم رصدها بمنطقة المعادي.



كما نفذ مركز ومدينة كرداسة حملة موسعة شملت تكسير وردم قواعد وسملات خارج الحيز العمراني، وإزالة أعمدة وحوائط بالدور الأرضي، إلى جانب إزالة سور بالبلوك الأبيض في مناطق غرب الدائري وصفط اللبن وشارع 8 وشارع 12 بالبدرشيني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفات.



وشهد حي الوراق إزالة فورية لأعمدة بالدور السادس فوق الأرضي في شارع المعهد الديني، وإزالة أعمدة مماثلة في شارع سعد مغاوري، مع استكمال الإجراءات القانونية بالكامل.



وفي حي العجوزة تم إيقاف وإزالة أعمال تشطيبات داخلية بدون تصريح داخل عدد من العقارات بشوارع لبنان وعبد العظيم راشد، وذلك ضمن المتابعة اليومية لرصد أي أعمال مخالفة والتعامل معها فورًا.



