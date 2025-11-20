إعلان

مدبولي: صادرات مصر من الحاصلات الزراعية تتجاوز 8 ملايين طن

كتب : محمد أبو بكر

04:00 م 20/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصل لأكثر من 8 ملايين طن، مؤكدًا أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأرز، وأن الدولة تتابع بحزم ملف التعديات على الأراضي الزراعية.


وأوضح أن إنتاج مصر من اللحوم والألبان يتجاوز 60% من الاحتياجات المحلية.


وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن معدلات النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي مبشرة، مؤكدًا أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في الأول من ديسمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر لمراجعة الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المالي.


وكشف مدبولي أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، مشيرًا إلى أن شهر نوفمبر شهد العديد من الأحداث الاقتصادية والثقافية المهمة، بداية بافتتاح المتحف المصري الكبير، مرورًا بعدد من المشروعات الكبرى وحتى مشروع محطة الضبعة النووية.


الدكتور مصطفى مدبولي الحاصلات الزراعية مجلس الوزراء

