أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الجمعة 21 نوفمبر 2025.

وأوضحت الهيئة، أنه سيكون هناك استمرار في الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلي الساعة التاسعة صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحراراة غداً الخميس

القاهرة الكبري: 31 درجة مئوية.

الوجه البحري ومدن القناة: 30 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: 31 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 32 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 35 درجة مئوية.

