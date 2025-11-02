تدريبات ومناورات مشتركة بين هيئة الإسعاف والدفاع المدني بالإسكندرية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المشترك بين هيئة الإسعاف المصرية وإدارة الدفاع المدني بمحافظة الإسكندرية، والذي يُعد نقلة نوعية في خطط مجابهة الأزمات والكوارث لربطه بين جهود المؤسستان اللتان تمثلان خط الدفاع الأول عن المواطن المصري في أوقات الأزمات، وما يعكسه ذلك التعاون غير المسبوق من تجسيد حي لمفهوم التكامل بين مؤسسات الدولة وهيئاتها في خدمة المواطن ودعم مفهوم المواطنة عبر خدمات ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تناول الدكتور عمرو رشيد، في سياق استعراضه لنتائج المرحلة الأولى من التدريب، البدايات الأولى لذلك المقترح الذي جاء نتاج دراسة مستفيضة من أعضاء البعثة التدريبية لهيئة الإسعاف المصرية، والتي تم إيفادها مؤخرًا إلى جامعة كوكيشان اليابانية، وسعيهم لمحاكاة نموذج منظومة الطوارئ بدولة اليابان، التي تجمع بين عمل الإسعاف والدفاع المدني في الأزمات والكوارث الكبرى، بالشكل الذي يتوافق مع المتطلبات المصرية، وحجم التعاون والترحيب الذي لقيه هذا المقترح من إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية.

وقد تضمنت المرحلة الأولى تدريب 120 من الكوادر البشرية بإدارة الدفاع المدني على بروتوكولات دعم وإنقاذ الحياة والتعامل مع حالات النزيف والكسور وتوقف عضلة القلب المفاجئ، عبر محاضرات نظرية أعقبها تدريب عملي على مانيكانات، مع توضيح آلية عمل الخط الساخن (123) التابع لهيئة الإسعاف المصرية، بالتزامن مع تدريب 35 من أفراد الأطقم الإسعافية على تأمين مواقع الانهيارات والأزمات، وأنسب طرق انتشال المصابين، ومجابهة مخاطر الحرائق بشكل أولي، إضافة إلى التعرف على آلية عمل رجال الدفاع المدني بموقع الحادث وتجهيزات مركبات الإطفاء.

كما تناول الدكتور عمرو رشيد، في سياق حديثه، توقيت عقد هذا التدريب الذي يتزامن مع قرب حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من نوات طقس عنيفة تشهدها الإسكندرية، وأهمية ذلك التعاون المشترك كصمام أمان للمواطن السكندري في مواجهة تلك الأجواء التي تحمل بين طياتها العديد من المواقف والأزمات الطارئة.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور عمرو رشيد أن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجّه بدراسة تعميم تلك التجربة الرائدة التي تمثل نقلة نوعية في مفاهيم إدارة الأزمات والكوارث، لدورها الاستباقي في الحد من تبعات الأزمات الطارئة التي تتطلب استجابة عاجلة وفاعلة.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور عمرو رشيد أن هذا المشروع يدشّن لحقبة جديدة من التعاون بين مؤسستين تمثلان صمام الأمان للمواطن في أوقات الأزمات والكوارث، معربًا عن تقديره لحرص ممثلي الجهتين على إنجاح هذا المشروع وخروجه للنور بشكل عملي، وفي مقدمتهم الدكتورة داليا عادل، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسكندرية، والعميد محمد الديب مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية.