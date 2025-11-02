إعلان

النقل تحذر من السلوكيات الخاطئة للتعامل مع مرفق السكة الحديد

كتب : محمد نصار

03:04 م 02/11/2025

السكك الحديدية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


واصلت وزارة النقل، حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تتسبب في الإضرار بالركاب وتعرض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى تعطيل مسير القطارات.


وقالت الوزارة، ممثلة في السكة الحديد، في بيان اليوم، إن من بين هذه السلوكيات السلبية، اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان، بالإضافة إلى ركوب القطارات في غير الأماكن المخصصة لذلك، مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.


وناشدت الوزارة، المواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، بجانب إتلاف جرارات وعربات القطارات.


اقرأ أيضًا:


اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون واتفاقيتين


أجواء خريفية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة


تعرف على عقوبة إهانة عضو اللجنة الانتخابية وفقًا للقانون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة النقل حملة سلامتك تهمنا السلوكيات الخاطئة مرفق السكة الحديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"