النقل تحذر من السلوكيات الخاطئة للتعامل مع مرفق السكة الحديد



واصلت وزارة النقل، حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تتسبب في الإضرار بالركاب وتعرض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى تعطيل مسير القطارات.



وقالت الوزارة، ممثلة في السكة الحديد، في بيان اليوم، إن من بين هذه السلوكيات السلبية، اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان، بالإضافة إلى ركوب القطارات في غير الأماكن المخصصة لذلك، مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.



وناشدت الوزارة، المواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، بجانب إتلاف جرارات وعربات القطارات.



