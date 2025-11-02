إعلان

"النواب" يحيل 4 مشروعات قوانين بشأن الحساب الختامي إلى لجنة الخطة

كتب : نشأت علي

12:09 م 02/11/2025

مجلس النواب

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة، اليوم الأحد، 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلـى لـجنـة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي.

وجاءت مشروعات القوانين كالتالي:

1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (وعددها 59 مشروعًا).

3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

4) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

المستشار أحمد سعد الدين 4 مشروعات الحساب الختامي مجلس النواب

