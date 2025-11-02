إعلان

الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى

كتب : محمد نصار

11:16 ص 02/11/2025

طقس القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير الآن إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد والقاهرة الكبرى.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الصحراء الغربية قد يصاحبها فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا.

وقد يصاحب ذلك نشاط رياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق، والأجواء خريفية الآن على أغلب الأنحاء.

الطقس (2)الطقس (1)

اقرأ أيضًا:

اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون واتفاقيتين

أجواء خريفية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على عقوبة إهانة عضو اللجنة الانتخابية وفقًا للقانون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أخبار الطقس الطقس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"