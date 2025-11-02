قال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي تجسيدًا للرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولةٍ عصريةٍ تعانق المستقبل بثقة، ولا تتخلى لحظة عن جذورها الضاربة في عمق التاريخ.

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير رؤية دولة تحفظ تراثها العريق وتقدمه للعالم بصورة تليق بمقامها، لافتا إلى أن هذا الصرح العظيم ليس مجرد متحف للآثار، بل رسالة سلام من أرض الكنانة إلى الإنسانية جمعاء، تُؤكد أن مصر كانت وستبقى منارة حضارة، ومركز إشعاع ثقافي عبر العصور.

وأوضح أنه في المتحف المصري الكبير تتجلى روح الحضارة المصرية العظيمة وهي تتحدث بلغة العصر، تجمع بين هيبة التاريخ ودقة العلم وتكنولوجيا العرض المتقدم.

وأكد على تقديره واعتزازه بكل الأيادي المصرية الماهرة، والعقول المخلصة، والقلوب المحبة للوطن التي ساهمت في إخراج هذا الصرح الوطني إلى النور، ليظل شاهدًا على إرادة لا تلين، ومرحلة جديدة من مسيرة الجمهورية الجديدة.