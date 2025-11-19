إعلان

تحذير من السياحة لـ"الشركات" بشأن رسوم صندوق دعم السياحة والآثار

كتب : محمد أبو بكر

07:30 م 19/11/2025

غرفة-شركات-ووكالات-السفر-والسياحة

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، منح الشركات السياحية مهلة حتى 22 نوفمبر 2025 لاستكمال تسجيل بيانات إيصالات سداد رسوم صندوق دعم السياحة والآثار على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2023 والقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2023 المنظم لآلية تحصيل الرسوم.

وأوضحت الغرفة، أن خطاب وزارة السياحة والآثار الوارد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، كشف عن قيام وحدة الرقابة المالية على الشركات برصد عدد كبير من الشركات التي لم تقم بتسجيل إيصالات السداد على الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم سداد الرسوم المستحقة عن العام المالي الحالي.

وأكد البيان أنه في حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة فسيتم اعتبار الشركات غير مسددة للرسوم، بما يترتب عليه وقف تعاملاتها على بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية لحين تسوية الموقف المالي.

وشددت الغرفة، على أنها، انطلاقًا من حرصها على مصالح الشركات الأعضاء، أهابت بجميع شركات السياحة التي لم تقم حتى الآن بتسجيل إيصالات السداد أو لم تسدد الرسوم المستحقة، بسرعة اتخاذ اللازم وتوجيه المختصين لديها لإتمام الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتجنب أي إجراءات تنظيمية أو وقف نشاط الشركات على البوابة.

وأشارت الغرفة إلى أنه تم إرفاق استمارة توضيحية لآلية إدراج إيصالات السداد على تبويب (رسوم الصندوق) داخل بوابة الإدارة المركزية للشركات السياحية، لتسهيل إنهاء العملية بشكل صحيح ودون تأخير.

