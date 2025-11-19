الجيزة: خطة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمراكز والأحياء - تفاصيل

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة موسعة لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة منظومة العمل داخل محطات المناولة، إلى جانب تطوير المعدات والسيارات العاملة في مجال جمع ونقل المخلفات، وذلك بهدف دعم منظومة الجمع اليومي داخل مختلف المراكز والأحياء.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولة ميدانية أجراها اليوم بمحطة المناولة الوسيطة الخاصة بتجميع المخلفات بمنطقة البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، حيث تفقد أعمال رفع القمامة ومتابعة انتظام العمل داخل المحطة، مع التأكد من خلو المنطقة المحيطة من أي تجمعات للمخلفات.

وأوضح محافظ الجيزة، أن محطة المناولة تستقبل يوميًا أكثر من 300 طن من المخلفات ضمن منظومة الجمع والنقل اليومية، وهي محطة مهمة تسهم في تقليل المسافات اللازمة لنقل القمامة، حيث يتم تجميع المخلفات عبر سيارات صغيرة الحمولة تنقلها إلى المحطة، على أن تتولى سيارات النقل الثقيلة نقل الكميات المجمعة إلى المدفن الصحي بـ شبرامنت، بما يساهم في رفع كفاءة العمل والحد من ظهور تجمعات عشوائية للمخلفات.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بضرورة تكثيف أعمال النظافة على مدار الساعة، وضمان نقل المخلفات بشكل فوري إلى المقلب العمومي دون تأخير، مع منع أي تراكمات جديدة حفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

اقرأ أيضاً:

"عاوز أسمع آراء وانتقادات".. ماذا قال الرئيس السيسي في حواره مع المتقدمين لأكاديمية الشرطة؟

أعلى من المعدلات.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بنحو 6 درجات

الثقافة تصدر كتاب "ظلال طه حسين"