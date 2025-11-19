أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن امتنانه وشكره للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على مشاركته في الفاعلية التاريخية بتركيب وعاء الضغط الخاص بالمفاعل النووي الأول في محطة الضبعة، وتوقيع اتفاقية توريد الوقود النووي؛ لاستمرار عمل وتشغيل هذا المشروع.

وأضاف السيسي: أود أن أعبر عن امتناننا وشكرنا للرئيس الروسي على دعمه هذا المشروع الاستراتيجي واهتمامه به، وقد وصلنا إلى هذا النجاح المشترك، وأود أن أشكر جميع الضيوف المحترمين.

وتابع الرئيس السيسي: ها نحن اليوم نقوم بصياغة الصفحة الأولى لتاريخ بلادنا في هذا المجال، منذ منتصف القرن الماضي انتظرنا هذه اللحظة، إنها لحظة مهمة حتى نقوم ونحقق هذا الحلم.

واستكمل رئيس الجمهورية: نحن نرى اليوم أن هذا الحلم أصبح حقيقةً بفضل هذه الجهود المبذولة من قِبل الجميع، وتلك العلاقات الوثيقة بين كل من مصر وروسيا، إنها علاقات استراتيجية ومستقرة، علاقات تتعلق وتتصل بجميع المجالات، وهي علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، على الرغم من كل العراقيل والمعوقات الإقليمية.

وأشار السيسي إلى أنه "نرى هذه المناسبة التي تحدث اليوم، تلك الفاعلية، هي نتاج وثمار نتيجة هذا التعاون الثنائي بين البلدين عبر تحقيق وتنفيذ مختلف المشروعات، بدايةً من المشروعات التي تم بناؤها بالفعل في الستينيات من القرن الماضي.

وأضاف الرئيس السيسي أنه اليوم ها نحن في فاعلية لبناء محطة الضبعة النووية، كلها مشروعات قومية في غاية الأهمية، مشروعات مهمة بالنسبة إلى مصر، مشروعات تقوم بإرسال رسالة في غاية الأهمية وهي أننا سوف نمضي قدمًا بالرغم من هذه التحديات التي تواجهنا بفضل تلك الجهود.

